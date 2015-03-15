Descontinuado
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
Los controladores de altavoz de 8,6 mm pequeños y eficientes ofrecen un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.
La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
RVRoly
15/03/2015
España
Muy buenos!
Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
mikemunoz
01/09/2014
España
Te sorprenderá!!!
Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro