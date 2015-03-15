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SHE3805BL In ear headphones with mic

SHE3805BL/00

5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

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Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

Los controladores eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y preciso

Los controladores eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y preciso

Los controladores de altavoz de 8,6 mm pequeños y eficientes ofrecen un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.

Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo

La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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1

15/03/2015

España

España

Muy buenos!

Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

01/09/2014

España

España

Te sorprenderá!!!

Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

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