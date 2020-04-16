Descontinuado
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Los audífonos BASS+ poseen controlador de altavoz de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.
Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. No te dejes engañar por el diseño estilizado; los controladores ajustados especialmente y la ventilación de bajos producen frecuencias finales ultrabajas que crean una firma de sonido BASS+ sin igual.
4.7
de 5
15
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Ventajas
Calidad de sonido incluso en 8d
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075WT Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075WT Auriculares con micrófono
GPA88
03/11/2022
Peru
Excelente sonido!
Unos audifónos con gran diseño y calidad de sonido. Además son muy cómodos de llevar. Los recomiendo.
Ventajas
Cómodos, sonido excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075WT Audífonos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075WT Audífonos con micrófono
10/08/2020
Argentina
Excelente sonido
Si se gusta que se escuchen bien los bajos de las canciones sin lugar a dudas este es uno de los aconsejados para vos. Excelente auricular y por el precio mucho mas. Lo uso para teleconferencias tambien y sirve perfecto
Ventajas
Sonido definido
Contras
Almoadilla hace doler la oreja dsp de usarlo mucho
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075BK Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075BK Auriculares con micrófono