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Descontinuado

Audífonos con micrófono

SHL3075WT/00

4.7
| (15) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Roja
Roja
Siente los graves de BASS+
Los audífonos Philips BASS+ le devuelven los grandes y potentes graves a tu música. Gracias a que incorpora graves intensos y potentes en un diseño compacto y elegante, estos audífonos están hechos para aquellos que necesitan más graves en su sonido sin cargar con peso adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves de BASS+

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Controladores de altavoz de 32 mm

Controladores de altavoz de 32 mm

Los audífonos BASS+ poseen controlador de altavoz de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.

Diseñados para un ajuste óptimo

Diseñados para un ajuste óptimo

Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.

Graves intensos y potentes que puedes sentir

Graves intensos y potentes que puedes sentir

Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. No te dejes engañar por el diseño estilizado; los controladores ajustados especialmente y la ventilación de bajos producen frecuencias finales ultrabajas que crean una firma de sonido BASS+ sin igual.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

15

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Ventajas

Calidad de sonido incluso en 8d

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075WT Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075WT Auriculares con micrófono

03/11/2022

Peru

Peru

Excelente sonido!

Unos audifónos con gran diseño y calidad de sonido. Además son muy cómodos de llevar. Los recomiendo.

Ventajas

Cómodos, sonido excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075WT Audífonos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075WT Audífonos con micrófono

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente sonido

Si se gusta que se escuchen bien los bajos de las canciones sin lugar a dudas este es uno de los aconsejados para vos. Excelente auricular y por el precio mucho mas. Lo uso para teleconferencias tambien y sirve perfecto

Ventajas

Sonido definido

Contras

Almoadilla hace doler la oreja dsp de usarlo mucho

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075BK Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075BK Auriculares con micrófono

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