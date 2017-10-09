Descontinuado
Graves dinámicos y potentes
Estos audífonos tipo DJ proporcionan un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves audífonos acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Los altavoces de 32 mm de alta potencia ofrecen un sonido claro, detallado y natural.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
LukasEzequiel55
09/10/2017
México
Sobresaliente
El producto tiene un buen diseño y buena fidelidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3160BK Audífonos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3160BK Audífonos
LaOdadeDiágoras
17/07/2017
México
Este proucto posee caracteristicas aceptables, no obstante no suelen soportar un uso cotidiano.
Al inicio la fidelidad de los imanes es buena, son confortables e incluso aíslan el ruido externo, tal y como lo dicen las especificaciones, (hice la prueba en diferentes lugares) y quedé satisfecho. No obstante la durabilidad de los componentes de plástico como la diadema y las partes periféricas a ella se desgastan con rapidez, provocando un rechinar en las articulaciones de los audífonos. Así mismo el platico se vuelve quebradizo e incomodo ademas de ser asfixiante en épocas de calor, los imanes de neodimio, también pierden fidelidad al cabo de algunas semanas y su revestimiento acolchado en un uso al aire libre en ocasiones se desgasta y es incomodo de usar durante grandes lapsos (llámese viajes o caminatas). Aunque, en mi caso los audífonos no llegaron a cumplir con el año de vida útil que estipula Phillips en su garantía, debo confesar que sobre este modelo en especifico, logre de manera satisfactoria hacer valida mi garantía. Es de mi muy pesaroso sentir, el expresar que los audífonos, cumplen de manera parcial y de limitado tiempo, los estándares que especifican, no obstante por el precio no están tan mal...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3160BK Audífonos
Sí, recomiendo este producto
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