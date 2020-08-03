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Descontinuado

BASS+Auriculares con micrófono

SHL3175BK/00

5
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Sentí los graves de BASS+
Los auriculares BASS+ de Philips ofrecen un gran nivel de graves a tu música. Con un sonido de graves potente en un formato elegante y compacto, estos auriculares de diadema están diseñados para aquellos que necesitan más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.
Ver todos los beneficios

Sentí los graves de BASS+

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Plegado compacto

Parlantes de neodimio de 40 mm

Parlantes de neodimio de 40 mm

Parlantes de neodimio de 40 mm que producen graves intensos y potentes

Graves intensos y potentes que podés sentir

Graves intensos y potentes que podés sentir

Graves potentes para mejorar el placer de escuchar música. No te dejés engañar por su diseño elegante, ya que la ventilación de graves especialmente diseñada y los controladores ajustados de manera especial producen frecuencias graves ultrabajas que dan a los auriculares el sello único del sonido Bass+. El volumen acústico separado se utiliza para garantizar el desempeño de graves de alta consistencia en cada reproducción.

Se pliegan de forma más compacta para poder guardarlos y llevarlos fácilmente

Se pliegan de forma más compacta para poder guardarlos y llevarlos fácilmente

El exclusivo diseño compacto y plegable te brinda la mejor experiencia donde sea. Los auriculares se pueden plegar de forma compacta o plana, así podrás llevarlos o guardarlos fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

03/08/2020

Argentina

Argentina

Sonido EXCELENTE.

Conciertos y charlas muy nítidas. No hay interferencias. Permite cambiar de lugar y se sigue escuchando bien.

Ventajas

Diseño y sonido óptimo, regulable.

Contras

No entiendo como programarlo para la PC o la TV. Solo lo uso con Celular

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Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175BK Auriculares con micrófono

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02/08/2020

Argentina

Argentina

Cómodo

Por suerte son muy resisten ya que los usa mi hijo para jugar en red! Además tienen micrófono y sirve para zoom de colegios que en estos tiempos son muchos

Ventajas

Resistencia

Contras

Nada

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Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175WT Auriculares con micrófono

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17/07/2020

Argentina

Argentina

Exelente sonido

Tiene un exelente sonido, me sorprendió por el precio que tiene

Ventajas

Precio, calidad

Contras

Cable no se desconectes, es enteró e

Sí, recomiendo este producto

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