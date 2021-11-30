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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHL5005/00

3.5
| (19) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Por amor a la música
Estos auriculares están diseñados para que disfrutes de la música vayas donde vayas. Las suaves almohadillas te permiten escuchar tus canciones preferidas por más tiempo y el excelente sonido te ofrece una experiencia espectacular.
Ver todos los beneficios

Vayas donde vayas

Por amor a la música

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Almohadillas suaves para que escuches música sin interrupciones

Almohadillas de cuero suave para que puedas escuchar tus canciones preferidas.

Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

El diseño plegable de los auriculares te permite guardarlos y transportarlos fácilmente

El diseño plegable de los auriculares te permite guardarlos y transportarlos fácilmente

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

19

Opiniones

3

30/11/2021

Argentina

Argentina

Fantastico

Los compre para usarlos en las videollamadas que tengo y son geniales, se escuchan fuerte y se ajustan de una menera perfecta

Ventajas

sonido, comodidad

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

25/11/2021

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Philips Auriculares con micrófono SHL5005

Muy conforme con el poducto, es lo esperado, recomendable

Ventajas

Precio y calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

05/10/2021

Argentina

Argentina

Excelente sonido

Muy buena calidad de sonido. Sin livianos y súper cómodos. Lo recomiendo si quieren unos auriculares prácticos para el día a día

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

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