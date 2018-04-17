Descontinuado
SHQ3200/10
Ideal para hacer deportes
Con su soporte para orejas ajustable, los SHQ3200 livianos y resistentes al sudor te permiten concentrarte en cualquier actividad física que hagas, sin perder la motivación. De no ser por el increíble sonido que te mantiene andando, no te darías cuenta de que están ahí.
ActionFit
Naranja y gris
Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.
No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras haces ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.
2.3
de 5
7
Opiniones
Keita
17/04/2018
Chile
Increíble durabilidad
Hasta ahora, han sido unos files compañeros. Siempre los ocupaba en mi vida diaria, aunque no los usaba para deportes, como tengo un oído algo grande, estos quedaban perfectos, incluso no tenía la necesidad de sacármelo por completo del oído, simplemente los sacaba y los dejaba colgando del gancho, aunque lastimosamente el cable justo en la unión del jack se rompieron y ya uno no se escucha.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deportivos con gancho para la oreja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deportivos con gancho para la oreja
ahdrig
27/10/2014
España
Justo lo que buscaba
Necesitaba unos cascos para el deporte que se sujetaran, aguantaran el sudor y oyera la música sin oír lo de alrededor mía. Los bajos se oyen genial y no aprecio apenas distorsión del sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja
Sí, recomiendo este producto
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Nocturnus
17/04/2013
España
Resistente a agua y ergonómico
Es resistente al agua y ergonómico, no se caen de la oreja pero el sonido es bastante mejorable. Se escuchan algo bajo.
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja
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