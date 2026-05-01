Descontinuado
SHQ3400LF/00
Ideales para el uso en áreas interiores
Resistentes al agua y el sudor
soporte para la oreja
Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes el mejor ajuste posible.
Con su soporte para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tenés que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el soporte ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.
Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado Kevlar está bien protegido contra desgarres y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.
Opiniones