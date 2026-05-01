ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES
  • SUPERÁ TUS LÍMITES

Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos

SHQ3400LF/00

SUPERÁ TUS LÍMITES
Los auriculares Philips Actionfit NoLimits te ayudan a mantener la concentración y la motivación cuando más lo necesitás. Con un soporte para la oreja ajustable y un diseño ligero y resistente al sudor, podés disfrutar del sonido de tus auriculares, tan intenso como tus entrenamientos.
Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos con soporte para la oreja ajustable

SUPERÁ TUS LÍMITES

  • Ideales para el uso en áreas interiores

  • Resistentes al agua y el sudor

  • soporte para la oreja

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes el mejor ajuste posible.

Soporte para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Soporte para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Con su soporte para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tenés que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el soporte ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.

Cable reforzado Kevlar® para una máxima durabilidad

Cable reforzado Kevlar® para una máxima durabilidad

Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado Kevlar está bien protegido contra desgarres y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.