Soporte para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Con su soporte para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tenés que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el soporte ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.