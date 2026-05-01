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  • Quita las arrugas de manera sencilla en todo tipo de telas
  • Quita las arrugas de manera sencilla en todo tipo de telas

Serie 1000Vaporizador de prendas

STE1020/40

Quita las arrugas de manera sencilla en todo tipo de telas
El vaporizador de prendas Philips serie 1000 es su compañero diario para quitar las arrugas de manera sencilla. Gracias a los múltiples ajustes de vapor y al voluminoso depósito de agua, puede vaporizar convenientemente y sin interrupciones todo tipo de telas con rapidez y eficacia.
Ver todos los beneficios

Vapor duradero con un depósito de agua de 1,8 L

Quita las arrugas de manera sencilla en todo tipo de telas

  • Depósito de agua desmontable de 1,8 L

  • Percha integrada en la parte superior

  • 3 ajustes de vapor

  • 36 g/min de vapor continuo

  • Elimina hasta un 99,9 % de bacterias*

Depósito de agua voluminoso y desmontable

Depósito de agua voluminoso y desmontable

El voluminoso depósito de agua de 1,8 L se puede desmontar para una recarga sencilla a fin de asegurar largas sesiones de vaporización sin interrupciones.

Vapor continuo de hasta 36 g/min

Vapor continuo de hasta 36 g/min

El motor de vapor produce 36 g/min de potente vapor continuo para quitar las arrugas con apenas unas pocas pasadas

Múltiples ajustes de vapor para obtener mejores resultados

Múltiples ajustes de vapor para obtener mejores resultados

Establezca el ajuste de vapor que prefiera para obtener resultados óptimos en diferentes telas. Utilice vapor bajo para telas más delgadas y un ajuste más potente para telas más gruesas y abrigos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con un tiempo de vaporización de 10 segundos