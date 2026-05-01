STE1020/40
Depósito de agua desmontable de 1,8 L
Percha integrada en la parte superior
3 ajustes de vapor
36 g/min de vapor continuo
Elimina hasta un 99,9 % de bacterias*
El voluminoso depósito de agua de 1,8 L se puede desmontar para una recarga sencilla a fin de asegurar largas sesiones de vaporización sin interrupciones.
El motor de vapor produce 36 g/min de potente vapor continuo para quitar las arrugas con apenas unas pocas pasadas
Establezca el ajuste de vapor que prefiera para obtener resultados óptimos en diferentes telas. Utilice vapor bajo para telas más delgadas y un ajuste más potente para telas más gruesas y abrigos.
Opiniones
Probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con un tiempo de vaporización de 10 segundos