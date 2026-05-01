Quita las arrugas de manera sencilla en todo tipo de telas

El vaporizador de prendas Philips serie 1000 es su compañero diario para quitar las arrugas de manera sencilla. Gracias a los múltiples ajustes de vapor y al voluminoso depósito de agua, puede vaporizar convenientemente y sin interrupciones todo tipo de telas con rapidez y eficacia.