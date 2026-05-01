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Descontinuado

Adaptador USB-C

SWV6021/00

Adaptador premium de USB-C a HDMI y VGA

Adaptador de alta calidad de USB-C a HDMI (hembra) y VGA. Una longitud del cable de 0,15 metros. La salida VGA es compatible con una salida Full HD 1920 x 1080P a 60 Hz. HDMI es compatible con una salida ultranítida 4K*2K a 30 Hz.

Ver todos los beneficios

Claridad y sonido impresionantes

Adaptador premium de USB-C a HDMI y VGA

  • HDMI

  • VGA

Diseño con estructura de alta calidad

La estructura utiliza sólo materiales de la más alta calidad para crear productos duraderos.

Resolución 4K (3840 x 2160)

Admite una resolución de video de hasta 4K (3840 x 2160) para proporcionar una calidad de la imagen y experiencias de juego óptimas.

Imagen fluida con 30 cuadros por segundo y señal de video de 30 Hz

Siéntate y disfruta de una visualización superior con vídeo de 30 cuadros por segundo que te proporciona una experiencia de visualización de televisión más fluida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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