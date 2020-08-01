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Descontinuado

Auriculares intrauditivos con cable

TAE1105BL/00

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Tu música, tu color
Estos auriculares intrauditivos con cable te permiten escuchar la música más reciente mientras le ponés ritmo a tu estilo. Obtenés graves potentes, una aspecto audaz y un cómodo ajuste intrauditivo. ¿Necesitás utilizar el asistente de voz del teléfono? Solo presioná el control remoto en el cable.
Ver todos los beneficios

Tu música, tu color

  • Control. 8,6 mm para graves potentes

  • Un conector enchapado en oro

  • Fijación segura/cómoda en la oreja

  • Control remoto sencillo

Graves potentes. Sonido claro

¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos auriculares ofrecen graves intensos a partir de potentes controladores de neodimio de 8,6 mm e incluyen un conector enchapado en oro.

Escuchá tu música con total comodidad

Un diseño de tubo acústico ergonómico y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. Disfrutá cada segundo de las canciones que adorás.

Control remoto integrado. Cambiá de la lista de reproducción a llamadas

Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción, todo sin tocar tu smartphone. Esta funcionalidad es muy útil cuando los graves están a punto de sonar y no te querés perder los mejores ritmos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

01/08/2020

Argentina

Argentina

me encanto

se lo recomiendo a todo el mundo, me salieron barbaros tan buenos que le regale unos a mi hijo mayor y lo recomiendo siempre estan bien fabricados y son espectaculares con un sonido nitido muy buenos

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE1105BK Auriculares intrauditivos con cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE1105BK Auriculares intrauditivos con cable

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