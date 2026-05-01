Descontinuado
TAJP10/00
Cargador portátil de Philips y Georg Jensen
Cuando exigís belleza de tu tecnología, este cargador portátil te la ofrece. Con un diseño meticuloso de cuero de color marrón oscuro y elementos de acero pulido, en su interior se encuentra un panel de carga Qi inalámbrico. La correa extraíble también es un cable USB-A a USB-C.
La superficie de carga de gran tamaño facilita la colocación del teléfono en el panel y la potencia de carga máxima es de 5 W.
El cordón de transporte de silicona marrón oscuro incorpora conexiones USB-A a USB-C para cargar el cargador portátil.
Elementos de acero pulido de Georg Jensen
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