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Descontinuado

Cargador portátil de Philips y Georg Jensen

TAJP10/00

Cargador portátil de Philips y Georg Jensen

Cuando exigís belleza de tu tecnología, este cargador portátil te la ofrece. Con un diseño meticuloso de cuero de color marrón oscuro y elementos de acero pulido, en su interior se encuentra un panel de carga Qi inalámbrico. La correa extraíble también es un cable USB-A a USB-C.

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Hermosa potencia

Cargador portátil de Philips y Georg Jensen

Potencia de carga máxima de 5 W

La superficie de carga de gran tamaño facilita la colocación del teléfono en el panel y la potencia de carga máxima es de 5 W.

El cordón de transporte extraíble también funciona como un cable USB-A a USB-C

El cordón de transporte de silicona marrón oscuro incorpora conexiones USB-A a USB-C para cargar el cargador portátil.

Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Especificaciones técnicas

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