Descontinuado
TAKH301PK/00
Preocupate por hacer lo tuyo
Divertite con los auriculares supraurales que los chicos pueden usar para tener su propio estilo. Estos auriculares tienen un límite de volumen de 85 dB y son lo suficientemente resistentes como para llevarlos en una mochila ¡Los chicos pueden decorar las almohadillas con calcomanías o sus propias obras de arte!
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los chicos, estos auriculares tienen controladores acústicos de 32 mm que se limitan a 85 dB. Vas a poder relajarte y saber que los chicos están disfrutando de su música, videos y juegos con seguridad.
Los chicos pueden personalizar estos auriculares con las calcomanías o incluso con su última obra de arte. La parte exterior de las almohadillas se abre para que puedas poner un dibujo dentro. Vienen con tres juegos de calcomanías y tarjetas con dibujos.
Opiniones