Preocupate por hacer lo tuyo

Divertite con los auriculares supraurales que los chicos pueden usar para tener su propio estilo. Estos auriculares tienen un límite de volumen de 85 dB y son lo suficientemente resistentes como para llevarlos en una mochila ¡Los chicos pueden decorar las almohadillas con calcomanías o sus propias obras de arte!