Descontinuado
TASH402BL/00
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Resistentes al agua y la sudoración
Estos auriculares te ofrecen hasta 20 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes de la música sin preocupaciones dondequiera que estés.
Dejá que tu lista de entrenamiento te lleve al siguiente nivel. Controladores acústicos de neodimio de 40 mm perfectamente configurados que ofrecen los graves que necesitás para mantenerte activo. La parte posterior cerrada te ofrece un gran aislamiento pasivo del ruido. Vas a poder subir el volumen de tu música sin molestar a los demás.
Las suaves almohadillas respirables están rellenas con un gel frío: no importa durante cuánto tiempo los usés, los auriculares permanecen fríos cuando están en contacto con tu piel. Las almohadillas son desmontables, lo que permite limpiarlas fácilmente.
3.7
de 5
3
Opiniones
05/04/2026
España
Excelente producto
Excelente producto, ideales para deporte ya que son ligeros y comodos.
Ventajas
Precio calidad es un plus, ligeros y perfectos para usar en deporte y hasta en oficina.
Contras
Puede ser complicado obetener los repuestos de las almoahodillas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos
AtHomeTVAVA
15/04/2020
España
Empleado de Philips
Muy cómodos para salir a correr.
[Employee of philipsglobal] Me los compré porque quería unos cascos cómodos para correr, que no se deshiciera la almohadilla cuando sudabas y que se escuchara bien la música en la calle. Y han resuelto mis problemas en este sentido. Las almohadillas se pueden desenganchar para lavarlas. Lo del cooling no lo he notado todavía pero en verano supongo que lo agradeceré. La carga aguanta bastantes salidas de 30min/1h a correr y muchas idas y venidas en metro. El bluetooth funciona muy bien y con distintos dispositivos. Lo que a veces da problemas es con las llamadas, no te coge a veces la voz muy bien. Te aísla mucho del ruido (sobre todo en el metro, esto es muy ventajoso). No pesan mucho, son accesibles para largos trayectos.
Ventajas
La almohadilla no se deshace con el sudor y se puede lavar.
Contras
A veces choca la diadema con la cabeza cuando estás corriendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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kermas
26/05/2021
España
Comprador verificado
A los tres meses se estropeó y he tenido que devol
Se estropearon y he tenido que devolverlos porqué me comunicaron que no se podían arreglar.
Contras
Si
Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos
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Los resultados reales pueden variar