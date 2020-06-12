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Descontinuado

7000 seriesAudífonos inalámbricos

TAST702BK/00

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Deshazte de los cables.
Estos audífonos deportivos intrauditivos realmente inalámbricos son resistentes al sudor. La resistencia a salpicaduras IPX5 y la tecnología de limpieza por rayos UV te permitirán mantenerte fresco en todo momento. El estuche de carga portátil te permite disfrutar de hasta 24 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Entrena de manera libre.

Deshazte de los cables.

  • Control. de 6 mm, parte post. cerrada

  • Intraauditivo

  • 6 y 18 horas de tiempo de reproducción

  • Ajuste seguro

Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas

Los tres tamaños de almohadilla de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. No importa lo duro que sea el entrenamiento, estos audífonos deportivos seguirán en su sitio.

Ajuste perfecto, excelente aislamiento pasivo del ruido

No importa el uso intensivo que les des a estos audífonos, se mantienen en su lugar. Las aletas de sujeción flexibles se ajustan de forma segura por debajo del pliegue de la oreja. Las cubiertas intercambiables de goma de las puntas de tamaño pequeño, mediano y grande te permiten encontrar el ajuste perfecto que necesitas.

Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth.

Los botones fáciles de usar permiten poner en pausa la lista de reproducción y responder a una llamada, todo ello sin tocar el smartphone. Los audífonos están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

12/06/2020

Chile

Chile

Muy buen producto especial para hacer deporte

Se escucha muy bien, aísla el sonido, la batería es suficiente y es muy buena que sea resistente a algo de agua

Ventajas

Comodidad batería audio

Contras

Los tengo en negro me los regalaron Nose si existirán en blanco me habría gustado más

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Audífonos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Audífonos inalámbricos

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

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Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

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