Descontinuado
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Intraauditivo
6 y 18 horas de tiempo de reproducción
Ajuste seguro
Los tres tamaños de almohadilla de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. No importa lo duro que sea el entrenamiento, estos audífonos deportivos seguirán en su sitio.
No importa el uso intensivo que les des a estos audífonos, se mantienen en su lugar. Las aletas de sujeción flexibles se ajustan de forma segura por debajo del pliegue de la oreja. Las cubiertas intercambiables de goma de las puntas de tamaño pequeño, mediano y grande te permiten encontrar el ajuste perfecto que necesitas.
Los botones fáciles de usar permiten poner en pausa la lista de reproducción y responder a una llamada, todo ello sin tocar el smartphone. Los audífonos están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Vac24
12/06/2020
Chile
Muy buen producto especial para hacer deporte
Se escucha muy bien, aísla el sonido, la batería es suficiente y es muy buena que sea resistente a algo de agua
Ventajas
Comodidad batería audio
Contras
Los tengo en negro me los regalaron Nose si existirán en blanco me habría gustado más
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Audífonos inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Audífonos inalámbricos
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Los resultados reales pueden variar