TAT1108WT/00
Calidad de llamada nítida
Control. de 6 mm y graves potentes
Diseño ergonómico para mayor comodidad
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.
Escuchá los sonidos tal y como se concibieron. Estos auriculares cuentan con un diseño personalizado y controladores dinámicos de 6 mm para ofrecerte una experiencia de escucha real. La gran capacidad de potencia de los controladores mejora la dinámica y los graves para que no te perdás ni un solo detalle.
No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.
1.0
de 5
4
Opiniones
10/11/2025
Chile
No comprar
Compré los audifonos y el derecho nunca funcionó bien se descargaba súper rápido, pésima compra.
Contras
Pésima compra
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
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Jonasote
07/10/2025
Chile
Horrible compra, el mismo día, cuándo los iba a usar el derecho no se escuchaba, solo el izquierdo, muy malo.
Contras
Tiene malas reseñas y ya lo comprobé dónde no funciona el derecho
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
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XXXXcccccccccc
03/05/2025
Chile
No comprar
Luego de 5 meses el izquierdo dejo de cargar y ya no funciona igual que a la otra persona que comento
Esta reseña se realizó para TAT1108BL Audífonos realmente inalámbricos
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La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.