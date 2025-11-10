TAT1108WT/00
Escuchá tus sonidos con claridad
Escuchá bien las canciones y las llamadas. Estos auriculares realmente inalámbricos utilizan controladores de 6 mm para un sonido intenso y graves potentes, además de un micrófono con IA para llamadas nítidas. Con resistencia IPX4 a las salpicaduras y el sudor y un estuche de carga compacto para 15 horas de reproducción.
Calidad de llamada nítida
Control. de 6 mm y graves potentes
Diseño ergonómico para mayor comodidad
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.
Escucha tus sonidos tal como fueron creados para ser escuchados. Estos audífonos utilizan drivers dinámicos de 6 mm con un diseño personalizado para ofrecerte una experiencia auditiva real. La gran capacidad de potencia de los drivers mejora la dinámica y los bajos para que nunca te pierdas ningún ritmo.
No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.
1.0
de 5
4
Opiniones
10/11/2025
Chile
No comprar
Compré los audifonos y el derecho nunca funcionó bien se descargaba súper rápido, pésima compra.
Contras
Pésima compra
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
Fecha de uso 2025-10-09
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Fecha de uso 2025-10-09
Jonasote
07/10/2025
Chile
Horrible compra, el mismo día, cuándo los iba a usar el derecho no se escuchaba, solo el izquierdo, muy malo.
Contras
Tiene malas reseñas y ya lo comprobé dónde no funciona el derecho
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
Fecha de uso 2025-09-07
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Fecha de uso 2025-09-07
XXXXcccccccccc
03/05/2025
Chile
No comprar
Luego de 5 meses el izquierdo dejo de cargar y ya no funciona igual que a la otra persona que comento
Esta reseña se realizó para TAT1108BL Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2025-01-03
Esta reseña se realizó para TAT1108BL Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2025-01-03
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.