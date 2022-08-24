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Descontinuado

2000 seriesAuriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT2205RD/00

3.1
| (53) Opiniones

Disponible en

Azul
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Blanco
Blanco
Negro
Negro
Roja
Roja
Siempre listo
¿Existe algo más práctico que los auriculares realmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 12 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Siempre listo

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos auriculares realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Además resisten la transpiración y no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.

Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de una sola carga, además de 8 horas adicionales con un estuche totalmente cargado. Una carga rápida de 15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa del estuche tarda 2 horas a través del puerto USB-C.

Ajuste seguro y cómodo

Obtenés un excelente sonido de los controladores de neodimio de 6 mm y podés bailar tus canciones gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a encontrar un cómodo ajuste intrauditivo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

53

Opiniones

24/08/2022

Argentina

Argentina

MUY BUEN PRODUCTO

excelente sonido!!! formato perfecto, muy comodos.

Ventajas

comodidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

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24/08/2022

Argentina

Argentina

excelente auriculares

estoy contento con esta compra que realice, increibles auriculares y excelente duracion de bateria. Su sonido envolvente, supero sus espectativas son de uno promedio para realizar videollamadas o escuchar musica en la calle. super recomendado!!!!

Sí, recomiendo este producto

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02/02/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Comprador verificado

Portatiles y excelentes

[Employee of philipsglobal] Me llegaron como presente de regreso a la oficina, y tienen sonido excelente, buenisimos grabes!!!

Ventajas

A favor !!!!!

Sí, recomiendo este producto

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