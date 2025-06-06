Descontinuado
TAT3217WT/00
Sonido increíble
Calidad de llamada nítida
Resistente al agua con protección IPX5
Hasta 26 horas de reproducción
Estos auriculares con diseño de palo de hockey se adaptan a los canales auditivos, lo que crea un sello que disminuye el ruido externo. Los eficaces controladores de 10 mm te permiten disfrutar de un sonido potente y vibrante. Incluye tres tamaños de cubiertas suaves e intercambiables de almohadillas de silicona.
ENC utiliza un algoritmo de micrófono dual y reducción de ruido para darte una excelente claridad en las llamadas. Los dos micrófonos reducen eficazmente el ruido ambiental para que puedas escucharte claramente con los demás. ¡Estos auriculares realmente inalámbricos te permiten comunicarte con claridad siempre!
Llevá tu música a cualquier parte con esta funda de carga compacta. Con carga completa, los auriculares te proporcionan 6 horas de tiempo de reproducción y una funda completamente cargada agrega 20 horas más. Para un impulso rápido, cargá los auriculares durante 15 minutos y obtené una hora adicional.
3.2
de 5
5
Opiniones
Haiphone
06/06/2025
Peru
Recomendado
Lo recomiendo totalmente buena calidad de audio, cómodo y larga duración de 🔋 batería , si piensas comprarte un audífono inalámbrico, cómodo para llevar y económico este es tu elección
Ventajas
Muy fácil de llevar, batería larga y duradera , incluye su aplicación y lo puedes configurar a tu gusto
Contras
No le veo ninguna contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3217BK Audífonos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3217BK Audífonos realmente inalámbricos
18/10/2023
Argentina
Super recomendado
buena calidad de sonido, encima re cómodo de transportar, buen tamaño y calidad
Ventajas
tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3217BK Auriculares realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3217BK Auriculares realmente inalámbricos
05/08/2024
Argentina
Comprador verificado
excelente calidad de sonido
el audifono del oido izquierdo no calza bien en la oreja y se cae, no se sujeta, pero el derecho calza perfecto, probablemente sean mis caracteristicas fisicas el detalle
Ventajas
la calidad de sonido
Contras
el calce en la posicion de uso
Esta reseña se realizó para TAT3217BK Auriculares realmente inalámbricos
Esta reseña se realizó para TAT3217BK Auriculares realmente inalámbricos