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Descontinuado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT3217WT/00

3.2
| (5) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Sonido potente donde quiera que vayas
Disfrutá de un sonido potente para tu música y claridad de llamada con sonido nítido con estos auriculares realmente inalámbricos. Cómodos, confiables y con una funda de carga que se desliza en tu bolsillo, resistencia a las salpicaduras y el sudor IPX5 y 26 horas de reproducción.
Ver todos los beneficios

Sonido potente donde quiera que vayas

  • Sonido increíble

  • Calidad de llamada nítida

  • Resistente al agua con protección IPX5

  • Hasta 26 horas de reproducción

Fijación segura/cómoda en la oreja

Fijación segura/cómoda en la oreja

Estos auriculares con diseño de palo de hockey se adaptan a los canales auditivos, lo que crea un sello que disminuye el ruido externo. Los eficaces controladores de 10 mm te permiten disfrutar de un sonido potente y vibrante. Incluye tres tamaños de cubiertas suaves e intercambiables de almohadillas de silicona.

2 micrófonos ENC incorporados para una mayor claridad en las llamadas

2 micrófonos ENC incorporados para una mayor claridad en las llamadas

ENC utiliza un algoritmo de micrófono dual y reducción de ruido para darte una excelente claridad en las llamadas. Los dos micrófonos reducen eficazmente el ruido ambiental para que puedas escucharte claramente con los demás. ¡Estos auriculares realmente inalámbricos te permiten comunicarte con claridad siempre!

Funda de carga USB-C compacta

Funda de carga USB-C compacta

Llevá tu música a cualquier parte con esta funda de carga compacta. Con carga completa, los auriculares te proporcionan 6 horas de tiempo de reproducción y una funda completamente cargada agrega 20 horas más. Para un impulso rápido, cargá los auriculares durante 15 minutos y obtené una hora adicional.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

5

Opiniones

3
2

06/06/2025

Peru

Peru

Recomendado

Lo recomiendo totalmente buena calidad de audio, cómodo y larga duración de 🔋 batería , si piensas comprarte un audífono inalámbrico, cómodo para llevar y económico este es tu elección

Ventajas

Muy fácil de llevar, batería larga y duradera , incluye su aplicación y lo puedes configurar a tu gusto

Contras

No le veo ninguna contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3217BK Audífonos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3217BK Audífonos realmente inalámbricos

18/10/2023

Argentina

Argentina

Super recomendado

buena calidad de sonido, encima re cómodo de transportar, buen tamaño y calidad

Ventajas

tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3217BK Auriculares realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3217BK Auriculares realmente inalámbricos

05/08/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

excelente calidad de sonido

el audifono del oido izquierdo no calza bien en la oreja y se cae, no se sujeta, pero el derecho calza perfecto, probablemente sean mis caracteristicas fisicas el detalle

Ventajas

la calidad de sonido

Contras

el calce en la posicion de uso

Esta reseña se realizó para TAT3217BK Auriculares realmente inalámbricos

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