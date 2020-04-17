Descontinuado
Acceso a todos tus CDs en cualquier habitación
Guarda tu colección de CDs completa en un disco duro de 40 GB y escúchala en toda la casa. También puedes escuchar un tipo de música distinto en cada habitación. Gracias a esta nueva tecnología la música te sigue donde vayas dentro de casa. El control remoto incluye una pantalla integrada.
Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.
El disco duro de 40 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos musicales digitales, puede contener hasta 750 CDs de tu colección de música y, además, la velocidad de grabación es tan rápida que puedes reproducir y comprimir una determinada canción casi al mismo tiempo.
Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.
4.3
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Ventajas
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Fecha de uso 2018-04-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Fecha de uso 2018-04-17
robitobi
02/09/2013
Argentina
Muy práctico y con buen sonido.
Un producto muy interesante para guardar música de manera organizada. Tal vez podría mejorarse la manera de clasificar y posteriormente buscar los temas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Centro de música inalámbrico y estación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Centro de música inalámbrico y estación
josecenc
24/08/2013
Argentina
Es exelente, diseño muy elegante y sobrio
Lastima que se descontinuo, y le fata un puerto USB, después de buscar en la linea Philips, elegí este modelo porque es el que mas me satisfizo por lo descriptor arriba, el servicio postventa es de lo mejor que tiene, tengo varios productos de la marca y estoy MUY conforme con ellos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Centro de música inalámbrico y estación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Centro de música inalámbrico y estación
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La capacidad real es menor