Descontinuado
Asistencia técnica
WACS700/22
Descontinuado
Digital Media Manager no se inicia en mi streamium.
He perdido canciones de mi MP3 tras la transferencia de DMM a mi centro Philips.
Hay una pausa entre pistas en mi dispositivo Philips.
Las pistas ripeadas a mi dispositivo Philips han desaparecido.
No puedo conectar mi WAS7000 Philips con la central WAC5.
Las emisoras no están sincronizadas durante la transmisión de música desde mi dispositivo Philips.
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto