Mi licuadora de Philips no funciona

Si la licuadora Philips no funciona, puede deberse a varios motivos. Puede consultar más información sobre cómo podemos ayudarle.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HR1949/20 , HR1922/20 , HR1855/72 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo exprimir los plátanos en mi licuadora de prensado Philips Avance?
¿Qué frutas y verduras puedo licuar con este aparato?
¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?