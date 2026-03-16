Asistencia de Philips Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.

Si el cepillo dental hace un ruido fuerte, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.



Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. También puede ver el siguiente vídeo para resolver el problema.

1. Cómo acostumbrarse a utilizar un cepillo dental eléctrico. Los cepillos dentales Sonicare utilizan potentes vibraciones para limpiar los dientes. El sonido producido es más fuerte que el de un cepillo dental manual. Si este es su primer cepillo dental eléctrico, puede tardar un tiempo en acostumbrarse al cepillado eléctrico.



2. Coloque un cabezal de cepillado en el cepillo dental. Si enciende el cepillo dental sin un cabezal de cepillado, hará más ruido. Asegúrese siempre de haber colocado el cabezal de cepillado en el cepillo dental.



3. Instalar el cabezal de cepillado correctamente. Si el cepillo dental Philips Sonicare hace demasiado ruido, puede que el motivo sea que hay un cabezal de cepillado suelto. Asegúrese de que el cabezal de cepillado esté colocado firmemente en el mango y no esté suelto. Quedará un pequeño espacio entre el mango y el cabezal de cepillado según sea necesario para la vibración.

4. Sustituya el cabezal de cepillado. También puede significar que el cabezal de cepillado está desgastado. Le recomendamos que cambie el cabezal de cepillado cada tres meses. Puede adquirir un nuevo cabezal de cepillado en nuestra tienda online. 5. Identifique de dónde proviene el ruido. Pruebe los siguientes pasos:

Paso 1: Retire el cabezal de cepillado del mango.

Paso 2: Encienda el cepillo dental.



¿El cepillo dental sigue haciendo un ruido fuerte o anormal? Si es así, el cepillo dental está roto. Le recomendamos que solicite una reparación o una sustitución online.

No: si el ruido se detiene, el cabezal de cepillado está defectuoso o desgastado. Debe sustituir el cabezal de cepillado por uno nuevo. ¿Sigue teniendo problemas con su cepillo dental? Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que el cepillo dental esté dañado internamente. Le recomendamos que solicite la reparación o sustitución del cepillo dental.