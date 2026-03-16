Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años. Si el cepillo dental hace un ruido fuerte, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.
Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. También puede ver el siguiente vídeo para resolver el problema.
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