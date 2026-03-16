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Asistencia de Philips

Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años. 
Si el cepillo dental hace un ruido fuerte, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. También puede ver el siguiente vídeo para resolver el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6807/24 , HX6859/29 , HX6807/35 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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