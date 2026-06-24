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Asistencia de Philips

La jarra de la batidora Philips está bloqueada en la unidad motora

En el desafortunado caso de que la jarra de la batidora Philips esté bloqueada en la unidad motora/base, puede que haya una solución sencilla. Descubra aquí cómo puede solucionarlo. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HR2240/90 , HR3652/00 , HR2242/90 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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