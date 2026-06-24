La jarra de la batidora Philips está bloqueada en la unidad motora
En el desafortunado caso de que la jarra de la batidora Philips esté bloqueada en la unidad motora/base, puede que haya una solución sencilla. Descubra aquí cómo puede solucionarlo.
Si la jarra de la batidora está montada de forma incorrecta, esto puede provocar que se bloquee en la base (unidad motora).
Para resolver este problema, siga estos pasos:
1) Desenchufe la batidora.
2) Abra la tapa y saque los ingredientes de la jarra.
3) Sujete el mango de la jarra de la batidora, levántelo y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj al mismo tiempo.
4) La jarra de la batidora se liberará.
Para evitar que la jarra de la batidora se bloquee en la base, asegúrese de que la monta en la dirección correcta siguiendo estos pasos:
1) Coloque la jarra en cuello de la base.
2) Fije la jarra en la base.
3) Hay una mancha negra en el cuello bajo el mango de la jarra. Haga coincidir la marca negra con el icono de desbloqueo de la unidad motora. Gire jarra de la batidora en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca negra coincida con el icono de bloqueo.
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