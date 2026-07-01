Mi cepillo dental Sonicare no vibra

Si la batería del cepillo dental no está completamente cargada, es posible que necesite más energía para que el cepillo dental vibre. Recomendamos cargarlo durante al menos 24 horas. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, siempre puede dejar el cepillo dental en el cargador.



Si no lo ha utilizado durante un mes o más, es posible que la batería se haya agotado. Coloque el mango en el cargador. La batería está en carga, pero el indicador de batería puede tardar unos minutos en encenderse. Le recomendamos que cargue el cepillo dental durante al menos 24 horas.

