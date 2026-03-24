Asistencia de Philips ¿Puedo usar el cargador Sonicare con otros cepillos dentales?

Le recomendamos que utilice el cargador incluido con el cepillo dental Philips Sonicare. Algunos modelos de cargadores también son intercambiables. A continuación, consulte los distintos tipos de cargadores que se adaptan a su cepillo dental Sonicare.



Nota: Si se encuentra en China y ha adquirido el cepillo dental antes del 1 de septiembre de 2024, llame al 4008 800 008 para obtener asistencia.

Cargador estándar Todos los cepillos dentales Sonicare que tengan un orificio en la base del mango pueden utilizar nuestros cargadores, que incorporan una patilla fija en la base.

Nota: Las series DiamondClean y Prestige no pueden usar este cargador.

Los ID de modelo son: Cargador de 9900 Prestige El cargador 9900 Prestige incluye una base de carga y un soporte de carga.

Coloque el soporte encima de la base. A continuación, inserte el mango del cepillo dental en el soporte.

La base del cargador tendrá los números de modelo CBB1001 o CBB2001, en función del color.

Cargadores de DiamondClean, DiamondClean Smart y DiamondClean 9000 Los cargadores vDiamondClean y DiamondClean Smart tienen un aspecto similar, pero solo funcionan con el cepillo dental con el que vienen. Consulte la tabla siguiente y compruebe que el código de la parte inferior del cargador es compatible con el de la parte inferior del mango del cepillo dental.

Modelo de cepillo dental eléctrico Código en la parte inferior del mango Código en la parte inferior del cargador DiamondClean HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W HX9100 DiamondClean Smart HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001 DiamondClean 9000 HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

