Asistencia de Philips ¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?



Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.



El cepillo dental Sonicare mide la presión que se aplica durante el cepillado para proteger las encías y los dientes. Si aplica demasiada presión, el mango cambiará su vibración. Puede activar o desactivar esta función si sigue las instrucciones que aparecen a continuación.

Coloque el cepillo dental en el cargador. Mantenga pulsado el botón de modo/intensidad y pulse el botón de encendido dos veces mientras está en el cargador. El mango emitirá dos pitidos para confirmar que está activado. Desactive el sensor de presión al mantener pulsado el botón de modo/intensidad y pulsar el botón de encendido dos veces mientras permanece en un cargador. El mango emitirá un pitido para confirmar que se ha desactivado.

Cepillos dentales DiamondClean Los cepillos dentales DiamondClean Smart tienen un funcionamiento ligeramente diferente al mencionado arriba. Mantenga pulsado el botón de modo/intensidad (el botón inferior). Mientras mantiene pulsado el botón de modo/intensidad, pulse el botón de encendido (el botón superior) dos veces. Suelte el botón de modo/intensidad. Si ve que el indicador de batería en la base del cepillo dental parpadea dos veces y oye dos pitidos, la función se ha activado. Si repite el proceso para desactivarla, verá que el indicador de batería parpadea una vez y emite un pitido.