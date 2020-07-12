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Descontinuado

StyleCareMulti-styler

BHH811/00

5
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
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¡Cada día un peinado distinto! Desde cabello liso y rizado perfectamente peinado hasta peinados altos y muchos más. Crea más de 10 estilos con el nuevo Multi-Styler de Philips y la guía de peinados.
Ver todos los beneficios

Más de 10 estilos con la guía de peinados

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  • Más de 10 peinados en un solo producto

  • Cinco accesorios

  • Guía de peinados

  • Tecnología OneClick

Plancha para el cabello de 80 mm para un peinado perfecto

Plancha para el cabello de 80 mm para un peinado perfecto

Placas alisadoras de 80 mm para un peinado perfecto.

Tubo de rizado de 25 mm para rizos marcados o sueltos

Tubo de rizado de 25 mm para rizos marcados o sueltos

Tubo de rizado de 25 mm para rizos perfectos, marcados o sueltos

Guía de peinados y tres útiles accesorios para lograr más de 10 estilos

Guía de peinados y tres útiles accesorios para lograr más de 10 estilos

Incluye una guía de peinados para crear más de 10 estilos distintos, 2 bandas elásticas para facilitar el peinado y una aguja para peinado para que puedas probar distintos looks.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

12/07/2020

España

España

Súper cómoda y fácil de usar !

Llevaba un tiempo buscando exactamente algo como esto ! Es muy cómoda y tienes la opción de plancha para alisar el pelo o tenazas para ondularlo. Lo mejor es que es desmontable y por lo tanto muy útil para viajar. Además tanto la plancha como el rizador te permiten innovar y te dan muchas opciones de peinado diferentes .

Ventajas

Cómoda , fácil de usar y desmontable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Plancha multiestilo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Plancha multiestilo

01/12/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy práctico

Me encantó!! Fácil de usar y muy cómoda!!! No hay que esperar mucho luego denchufarla para usarla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Multi-styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Multi-styler

11/08/2020

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Rulis perfectos

[Employee of philipsglobal] Muy bueno, ocupa poco lugar , risooos divinos re rapidoooos

Ventajas

Pequeno tamaño

Contras

Poca capacidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Multi-styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Multi-styler

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