Descontinuado
Más de 10 peinados en un solo producto
Cinco accesorios
Guía de peinados
Tecnología OneClick
Placas alisadoras de 80 mm para un peinado perfecto.
Tubo de rizado de 25 mm para rizos perfectos, marcados o sueltos
Incluye una guía de peinados para crear más de 10 estilos distintos, 2 bandas elásticas para facilitar el peinado y una aguja para peinado para que puedas probar distintos looks.
5.0
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Blancapi
12/07/2020
España
Parte de la promoción
Súper cómoda y fácil de usar !
Llevaba un tiempo buscando exactamente algo como esto ! Es muy cómoda y tienes la opción de plancha para alisar el pelo o tenazas para ondularlo. Lo mejor es que es desmontable y por lo tanto muy útil para viajar. Además tanto la plancha como el rizador te permiten innovar y te dan muchas opciones de peinado diferentes .
Ventajas
Cómoda , fácil de usar y desmontable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Plancha multiestilo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Plancha multiestilo
Sofi87
01/12/2020
Argentina
Comprador verificado
Muy práctico
Me encantó!! Fácil de usar y muy cómoda!!! No hay que esperar mucho luego denchufarla para usarla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Multi-styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Multi-styler
11/08/2020
Argentina
Empleado de Philips
Rulis perfectos
[Employee of philipsglobal] Muy bueno, ocupa poco lugar , risooos divinos re rapidoooos
Ventajas
Pequeno tamaño
Contras
Poca capacidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Multi-styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHH811/00 Multi-styler