Descontinuado
para las piernas
El eficaz sistema de depilación deja la piel suave y sin vello durante semanas.
2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso y así disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.
La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Además, tiene un diseño increíble.
4.6
de 5
289
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Primavera76
12/01/2021
Chile
Me encanta por sus accesorios
Hace años uso esta marca, tenía ya muy desgastada por más de 20 años y compré esta, y me ha encantado por sus accesorios para zonas delicadas, además tiene luz incorporada.
Ventajas
Me encanta eficiente y económica
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE285/00 Depiladora compacta con cable
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Pau-
23/08/2020
Chile
Excelente
Fue la primera que tuve, luego me cambié de marca con los años, pase por varias, la encontré nuevamente y para mi lejos es la mejor
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable
Pau306
02/03/2020
Chile
Producto Excelente y Recomendable
Antes de comprar me di el tiempo de leer reseñas de otras marcas . Una amiga me la recomendó. Pero creo que después de usarla le encontré la razón a mi amiga. Queda muy suave la piel saca cada vello tal cual dice en su especificaciones. Además el precio muy conveniente. Y al registrar el producto tengo garantía por un año más . Felizzzzz por mi compra.
Ventajas
Muy rápida excelente.
Contras
Que no trae algo para q no rasure en partes delicadas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable