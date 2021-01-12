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Descontinuado

Satinelle EssentialDepiladora compacta con cable

BRE225/00

4.6
| (289) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
Depilación más sencilla
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
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Piel suave durante semanas

Depilación más sencilla

  • para las piernas

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

El eficaz sistema de depilación deja la piel suave y sin vello durante semanas.

2 velocidades para agarrar desde los vellos más gruesos hasta los más finos

2 velocidades para agarrar desde los vellos más gruesos hasta los más finos

2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso y así disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.

Mango ergonómico para facilitar el manejo

Mango ergonómico para facilitar el manejo

La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Además, tiene un diseño increíble.

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

289

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

12/01/2021

Chile

Chile

Me encanta por sus accesorios

Hace años uso esta marca, tenía ya muy desgastada por más de 20 años y compré esta, y me ha encantado por sus accesorios para zonas delicadas, además tiene luz incorporada.

Ventajas

Me encanta eficiente y económica

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE285/00 Depiladora compacta con cable

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23/08/2020

Chile

Chile

Excelente

Fue la primera que tuve, luego me cambié de marca con los años, pase por varias, la encontré nuevamente y para mi lejos es la mejor

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable

Sí, recomiendo este producto

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02/03/2020

Chile

Chile

Producto Excelente y Recomendable

Antes de comprar me di el tiempo de leer reseñas de otras marcas . Una amiga me la recomendó. Pero creo que después de usarla le encontré la razón a mi amiga. Queda muy suave la piel saca cada vello tal cual dice en su especificaciones. Además el precio muy conveniente. Y al registrar el producto tengo garantía por un año más . Felizzzzz por mi compra.

Ventajas

Muy rápida excelente.

Contras

Que no trae algo para q no rasure en partes delicadas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable

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