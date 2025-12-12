Para el cuerpo y las zonas sensibles
Con luz LED
+4 accesorios
Depílese, aféitese y exfóliese
Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.
Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.
Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.
4.7
de 5
22
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
LunaBriz.
12/12/2025
España
Parte de la promoción
Ligera y de fácil uso
Es fácil de usar, no duele y deja buen acabado. Cumple perfectamente su función.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Hansen34
02/12/2025
España
Parte de la promoción
INCREÍBLE
No puedo estar mas contenta e impresionada con la depiladora, fácil de manejar y limpiar y lo mas mas importante el vello tarda semanas en salir. Sim duda alguna quede impresionada ya que no tengo que estar cada dos por tres depilando el vello. Con esta nueva depiladora te olvidas de ello en mucho tiempo.
Ventajas
Lo que tarda en salir el vello
Contras
El ruido que hace
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Ishis22
23/11/2025
España
Parte de la promoción
La mejor depiladora del mercado
Me gusta el apurado máximo que deja esta máquina y sus múltiples cabezales que dejan mi cuerpo perfecto.
Ventajas
Cabezales
Contras
Cableado
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
El 87% está de acuerdo, iHUT Países Bajos, n=28, 2024.