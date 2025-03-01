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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE605/00

4.2
| (280) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora más rápida cuenta con exclusivos discos cerámicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Además, incluye un cabezal de depilación extra-ancho que cubre más con cada pasada.
Ver todos los beneficios

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas y cuerpo

  • Discos cerámicos atrapan el vello fino

  • Diseño del mango en forma de S

  • Sin cable y recargable

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

Cabezal extra ancho de depiladora

Cabezal extra ancho de depiladora

El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Primera depiladora con mango en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

280

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

01/03/2025

Chile

Chile

Excelente calidad y Prexio

La tengo hace más de 6 años y es mi favorita, no la cambiaría por nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator

02/02/2021

Chile

Chile

Muy buena

Me gusto mucho, pens´+e que iba a doler y no duele casi nada es muy buena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator

07/10/2020

Chile

Chile

Comprador verificado

Producto ha cumplido mis expectativas.

Tiene durabilidad la depilacion, fácil acceso en áreas pequeñas, la multifuncionalidad de accesorios hace el proceso de depilacion agradable. Recomiendo producto.

Ventajas

Accesorios para cada area a depilar

Contras

Mas dificil depilacion bajo agua al menos en areas de axila y bikini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator

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