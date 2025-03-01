Descontinuado
Para piernas y cuerpo
Discos cerámicos atrapan el vello fino
Diseño del mango en forma de S
Sin cable y recargable
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
4.2
de 5
280
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Gabby_09
01/03/2025
Chile
Excelente calidad y Prexio
La tengo hace más de 6 años y es mi favorita, no la cambiaría por nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator
cami1111
02/02/2021
Chile
Muy buena
Me gusto mucho, pens´+e que iba a doler y no duele casi nada es muy buena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator
Margoth
07/10/2020
Chile
Comprador verificado
Producto ha cumplido mis expectativas.
Tiene durabilidad la depilacion, fácil acceso en áreas pequeñas, la multifuncionalidad de accesorios hace el proceso de depilacion agradable. Recomiendo producto.
Ventajas
Accesorios para cada area a depilar
Contras
Mas dificil depilacion bajo agua al menos en areas de axila y bikini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator