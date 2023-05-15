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  • Depilación potente. Suave con la piel
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  • Depilación potente. Suave con la piel
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90 días de prueba

Descontinuado

Epilator Series 8000Depiladora en seco y húmedo

BRE700/00

4.7
| (283) Opiniones | 94% ha recomendado este producto
Depilación potente. Suave con la piel
Depiladora Philips Serie 8000: las primeras depiladoras del mundo con pinzas cerámicas para lograr una depilación más cómoda. Atrapan incluso el vello más corto gracias a la tecnología de doble acción para mantener la suavidad durante semanas.
Ver todos los beneficios

Piel suave hasta por 4 semanas

Depilación potente. Suave con la piel

  • Para piernas y cuerpo

  • Uso sin cable

  • +3 accesorios

Piel suave durante semanas gracias a la tecnología de doble acción

Piel suave durante semanas gracias a la tecnología de doble acción

La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar con firmeza vello de hasta solo 0,5 mm y eliminarlo. El amplio cabezal de la depiladora con pinzas un 50% más largas elimina más vello de una sola vez*. Prepárese para unas semanas sin vellos ni complicaciones.

Nuestra depiladora más rápida

Nuestra depiladora más rápida

Nuestras pinzas también giran más rápido por minuto en comparación con la Braun Silk-épil 9.

32 pinzas cerámicas hipoalergénicas para un tratamiento suave

32 pinzas cerámicas hipoalergénicas para un tratamiento suave

32 pinzas cerámicas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Las pinzas se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. El 91% de las mujeres afirma que se siente bien en la piel**.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

283

Opiniones

94%

ha recomendado este producto

15/05/2023

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente producto

El bello demora y disminuye en un 90 por ciento, feliz con mi máquina, la recomiendo al 100

Ventajas

Disminuye los bellos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE730/10 Depiladora en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE730/10 Depiladora en seco y húmedo

02/05/2023

Chile

Chile

Maravillosa

Hace más de dos años la tengo y es fabulosa, deja la piel suave sin vellos, los saca todos de raíz y dura bastante en volver a salir y no te irrita.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora en seco y húmedo

06/02/2023

Chile

Chile

Comprador verificado

Maravillosa

La amé, es cómoda, la batería dura bastante, el hecho de que traiga una luz lo encuentro muy práctico. Encuentro que el mango es muy ergonómico para la depilación. Estoy mas que satisfecha con el producto

Ventajas

Mango ergonómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora en seco y húmedo

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