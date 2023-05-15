Descontinuado
Para piernas y cuerpo
Uso sin cable
+5 accesorios
La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar con firmeza vello de hasta solo 0,5 mm y eliminarlo. El amplio cabezal de la depiladora con pinzas un 50% más largas elimina más vello de una sola vez*. Prepárese para unas semanas sin vellos ni complicaciones.
Nuestras pinzas también giran más rápido por minuto en comparación con la Braun Silk-épil 9.
32 pinzas cerámicas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Las pinzas se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. El 91% de las mujeres afirma que se siente bien en la piel**.
4.7
de 5
283
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Gery 77
15/05/2023
Chile
Comprador verificado
Excelente producto
El bello demora y disminuye en un 90 por ciento, feliz con mi máquina, la recomiendo al 100
Ventajas
Disminuye los bellos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE730/10 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE730/10 Depiladora en seco y húmedo
02/05/2023
Chile
Maravillosa
Hace más de dos años la tengo y es fabulosa, deja la piel suave sin vellos, los saca todos de raíz y dura bastante en volver a salir y no te irrita.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora en seco y húmedo
Luffito
06/02/2023
Chile
Comprador verificado
Maravillosa
La amé, es cómoda, la batería dura bastante, el hecho de que traiga una luz lo encuentro muy práctico. Encuentro que el mango es muy ergonómico para la depilación. Estoy mas que satisfecha con el producto
Ventajas
Mango ergonómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora en seco y húmedo
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT Alemania N=153, 2019