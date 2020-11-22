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Descontinuado

Satinelle PrestigeDepiladora en húmedo y seco

BRP586/00

4.3
| (368) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora más rápida cuenta con unos exclusivos discos de cerámica que giran a una velocidad nunca vista y atrapan con firmeza el vello más corto y fino. Ahora podrás suavizar tu piel antes y después de la depilación mediante el tratamiento del rostro, el cuerpo y los pies.
Ver todos los beneficios

Cuidado corporal y facial 7 en 1, de la cabeza a los pies

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas, cuerpo, cara y pies

  • Discos de cerámica que cortan el vello

  • 7 rutinas para cuidado de cuerpo y cara

  • + 7 accesorios + limpiador facial

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Diseño galardonado*

Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

368

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

22/11/2020

Chile

Chile

Excelente

La máquina para depilar, cambio mi vida 180 grados, el mejor método para eliminar todos los vellos y sin tanto dolor, sin dudas la recomiendo#PhilipsSatinelle

Ventajas

recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

17/10/2020

Chile

Chile

Comprador verificado

Practicidad del producto

Ha sido una buena inversión ya que tiene diferentes opciones en un mismo aparato, sería ideal poder comprar accesorios al producto en la misma página para poder complementar

Ventajas

Completo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator

23/09/2020

Chile

Chile

Está excelente, es completa en un solo producto.

Está demaciado genial, tiene todo lo necesario en un solo producto, además de un lindo diseño y inalámbrica lo mejor.

Ventajas

Todo el rato la recomendaria

Contras

.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

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Avisos legales

  1. Premio al diseño IF 2016

  2. En comparación con el artefacto del sujeto de prueba. Prueba CLT, Alemania N91

  3. En comparación con el desmaquillante manual. Datos archivados.