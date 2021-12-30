Descontinuado
BT100B/00
Llevá tus canciones con vos
El parlante portátil y compacto cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevás dentro.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
2 W
Reproducí tu música a alto volumen dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.
Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
3.5
de 5
19
Opiniones
Querubin
30/12/2021
Chile
Excelente
Excelente producto, calidad buenísima, sonido fantástico, quedé muy contenta con la compra.
Ventajas
Bonito diseño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100V wireless portable speaker
Fecha de uso 2021-11-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100V wireless portable speaker
Fecha de uso 2021-11-30
Ybcm
07/03/2021
Chile
Empleado de Philips
8 años y sin problemas
[Employee of philipsglobal] Fue un regalo de navidad llevo 8 años más o menos utilizándolo sin problemas , lo e pintado , lijado pero nunca lo e abierto y funciona como ma primera ves , salió súper bueno !
Ventajas
Su desempeño que a permanecido por el tiempo
Contras
Nada , es bueno para el precio y tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-06
JOSE1968
31/08/2018
España
BUEN PRODUCTO
Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico