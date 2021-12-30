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Descontinuado

Parlante portátil inalámbrico

BT100W/00

3.5

| (19) Opiniones

Disponible en

Aqua
Aqua
Blanco
Blanco
Naranja
Naranja
Negro
Negro

Llevá tus canciones con vos

El parlante portátil y compacto cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevás dentro.

Ver todos los beneficios

Llevá tus canciones con vos

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

  • 2 W

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

19

Opiniones

30/12/2021

Chile

Chile

Excelente

Excelente producto, calidad buenísima, sonido fantástico, quedé muy contenta con la compra.

Ventajas

Bonito diseño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100V wireless portable speaker

Fecha de uso 2021-11-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100V wireless portable speaker

Fecha de uso 2021-11-30

07/03/2021

Chile

Chile

Empleado de Philips

8 años y sin problemas

[Employee of philipsglobal] Fue un regalo de navidad llevo 8 años más o menos utilizándolo sin problemas , lo e pintado , lijado pero nunca lo e abierto y funciona como ma primera ves , salió súper bueno !

Ventajas

Su desempeño que a permanecido por el tiempo

Contras

Nada , es bueno para el precio y tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-06

31/08/2018

España

España

BUEN PRODUCTO

Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico

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