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Beardtrimmer series 3000 Cortabarba
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¿Puedo enjuagar el barbero Philips de la serie 3000 bajo el grifo?
El piloto de carga no se ilumina. ¿Cuál es el problema?