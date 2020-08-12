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Descontinuado

Plancha a vapor

GC1010/01

5

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Rapidez y eficacia garantizadas

Plancha a vapor con 3 posiciones de vapor, base de aluminio y función antisarro integrada.

Ver todos los beneficios

Base aerodinámica

Rapidez y eficacia garantizadas

Luz indicadora de temperatura lista

Luz indicadora de temperatura lista

La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura de planchado deseada.

Función Calc-Clean para evitar la acumulación de sarro en la plancha

Función Calc-Clean para evitar la acumulación de sarro en la plancha

La función Calc-Clean le permite enjuagar su plancha Philips para eliminar las partículas de sarro. Esto prolongará la vida útil de la plancha.

Base pulida

Base pulida

Base pulida

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5.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

12/08/2020

Argentina

Argentina

Me encanta el producto

La amo! Me resulta súper cómoda y el planchado es más rápido

Ventajas

Cómoda

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor

Fecha de uso 2020-02-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor

Fecha de uso 2020-02-11

09/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buena plancha

Excelente, lo que más me gusto es que es muy cómoda a la hora de planchar

Ventajas

Liviana

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor

Fecha de uso 2020-04-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor

Fecha de uso 2020-04-09

16/07/2020

Argentina

Argentina

10 de 10

No tuve ningún problema con este producto muy buenaa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor

Fecha de uso 2020-03-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor

Fecha de uso 2020-03-16

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