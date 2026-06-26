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Plancha a vapor con 3 posiciones de vapor, base de aluminio y función antisarro integrada.

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  • 26 June 2026

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