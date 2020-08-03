Descontinuado
Suela de aluminio
950-1100 vatios de potencia
Cable de 1,8 m de longitud
La ranura para botones acelera y facilita el planchado en zonas con botones y costuras.
La suela de aluminio duradera se desliza fácilmente sobre todo tipo de telas, es resistente a los rayones y fácil de limpiar.
Potente plancha Philips de 1100 W
Premios
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Nani010
03/08/2020
Argentina
Súper recomendable
La verdad la tengo desde hace años y es única, me encanta!!! Buena temperatura y cómoda para utilizar. La recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC135/01 Dry Iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC135/01 Dry Iron
lorejojo
21/12/2013
Argentina
Recomendable
Es una plancha de fácil uso, liviana y con un diseño que se adapta a cualquier parte de la prenda. Viene con una luz indicativa y sonido, eso es muy positivo para saber cuando esta a la temperatura deseada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC135/01 Dry Iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC135/01 Dry Iron