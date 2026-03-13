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Dry Iron

Descontinuado

Asistencia técnica

Dry Iron

GC135/01

Dry Iron

Descontinuado

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Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips Dry iron GC135 - English (US)

  • PDF archivo, 292 kB
  • 13 March 2026

Esta plancha ligera de alta calidad Philips GC135/01 está diseñada para planchar su ropa de manera simple y efectiva.

  • PDF archivo
  • 29 March 2026

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