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Planchado
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Dry Iron
Descontinuado
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GC135/01
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EU Declaration of conformity Philips Dry iron GC135 - English (US)
Esta plancha ligera de alta calidad Philips GC135/01 está diseñada para planchar su ropa de manera simple y efectiva.
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Tipo de agua para la plancha de vapor o vaporizador
¿Cómo se pueden evitar los brillos en las prendas durante el planchado?
Serie 500Quitapelusas eléctrico
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