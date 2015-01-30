Descontinuado
La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.
La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura de planchado deseada.
Premios
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
jlac08
30/01/2015
Peru
como saco el sarro
sale poco vapor, tiene sarro por dentro, como lo saco?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1480/02 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1480/02 Plancha a vapor