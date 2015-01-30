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Descontinuado

Steam Iron

GC1480/02

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Simple, rápida y eficaz
Hay mucho más en la vida que las tareas domésticas, por lo que usted quiere terminarlas lo más rápido posible. Con sus orificios de vapor de diseño único y su suela antiadherente, esta plancha de calidad Philips está simplemente diseñada para la velocidad.
Ver todos los beneficios

Plancha de vapor con autolimpieza

Simple, rápida y eficaz

Base con recubrimiento antiadherente

Base con recubrimiento antiadherente

La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.

Luz indicadora de temperatura lista

Luz indicadora de temperatura lista

La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura de planchado deseada.

1200 vatios permiten una salida constante de vapor alto

1200 vatios permiten una salida constante de vapor alto

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Opiniones

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4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

30/01/2015

Peru

Peru

como saco el sarro

sale poco vapor, tiene sarro por dentro, como lo saco?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1480/02 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1480/02 Plancha a vapor

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