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Steam Iron
Descontinuado
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GC1480/02
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EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1480 - English (US)
Important Information Manual Philips Steam iron - English (US)
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Tipo de agua para la plancha de vapor o vaporizador
¿Por qué hay marcas de agua en la plancha de vapor Philips?
¿Cuándo debo vaciar el depósito de la plancha de vapor?
¿Por qué sale agua limpia durante la descalcificación?
¿Por qué debería guardar la plancha de vapor en vertical?
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
El tejido se adhiere a la suela de la plancha de vapor Philips
La plancha de vapor Philips no produce vapor
La plancha tiene fugas de agua marrón o partículas
La suela de la plancha de vapor Philips se calienta demasiado