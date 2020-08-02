Descontinuado
Vapor de 17 g/min
Base de aluminio
Antisarro
1.400 watts
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la correcta eliminación de las arrugas.
La función Calc-Clean le permite enjuagar su plancha Philips para eliminar las partículas de sarro. Esto prolongará la vida útil de la plancha.
El depósito de agua extragrande de 180 ml reduce la frecuencia de rellenado para planchar más ropa de una sola vez.
Premios
3.7
de 5
12
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Gabi1109
02/08/2020
Argentina
Una compañera de tareas
Es un excelente producto ya que hace 9 años que la tengo y funciona igual que el primer día.
Ventajas
Comodidad y practicidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1703/01 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1703/01 Plancha a vapor
Mariianita
23/09/2014
Argentina
Está buenisimo!!!
[Employee of philipsglobal] No sabíamos si comprarla, y valió la pena!!! Lo recomendamos!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1703/01 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1703/01 Plancha a vapor
marian17
24/03/2014
Argentina
Este producto y marca son excelentes
todos mis electrodomésticos son de marcas fhilips y la verdad no los cambio por nada.-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1703/01 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1703/01 Plancha a vapor