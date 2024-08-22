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La vida no es sólo las tareas domésticas, así que lo mejor es hacerlas lo más rápido posible. Esta plancha fue creada para la velocidad, gracias a su punta delgada, sus orificios de vapor de diseño exclusivo y su base deslizante.

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  • 22 August 2024

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