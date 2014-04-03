Descontinuado
GC2910/02
Máximo rendimiento, día tras día
Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te falle. Esta práctica plancha de vapor Philips te ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.
2000 W
Vapor de 30 g/min
La potencia de 2000 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.
Vapor continuo de hasta 30 g/min para eliminar mejor las arrugas.
El golpe de vapor de 90 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
Premios
3.9
de 5
9
Opiniones
letiboju1
03/04/2014
España
Un producto eficaz
Tiene un facil uso, calienta rapidamente y las arrugas de las prendas desaparecen, espero que tenga una vida util y duradera. Eso si, me he leido las instrucciones y el manual pero no averiguo la manera de eliminar la cal cuando deba, si pueden me explican donde esta. Muy buen producto, estoy satisfecha.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2910/20
Sí, recomiendo este producto
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DOÑA68
19/12/2013
España
resultados comparables con planchas de mucho más precio
De momento sólo la he probado dos meses, pero es suficiente para ver los resultados del planchado. Acabo de comprar dos para regalar. Me falta comprobar su comportamiento con la cal, que es el problema del agua de mi casa y para eso se necesita bastante tiempo. Seguiré las instrucciones al respecto y a ver que pasa.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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deea10
19/12/2013
España
es una maravilla....
la uso cada semana...y tengo mucha ropa para planchar....es buenissima,me encanta,plancha como un centro de planchado...y si la sabes cuidar ..te dura toda la vida.Ya la he regalado a una amiga por su cumple y esta mas q encantada con la plancha.....
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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