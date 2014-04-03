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Descontinuado

PowerLifePlancha de vapor

GC2910/02

3.9

| (9) Opiniones

1 premio

Máximo rendimiento, día tras día

Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te falle. Esta práctica plancha de vapor Philips te ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.

Ver todos los beneficios

Plancha con base SteamGlide

Máximo rendimiento, día tras día

  • 2000 W

  • Vapor de 30 g/min

La potencia de 2000 W ofrece una salida de vapor abundante y constante

La potencia de 2000 W ofrece una salida de vapor abundante y constante

La potencia de 2000 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.

Vapor continuo de hasta 30 g/min para eliminar mejor las arrugas

Vapor continuo de hasta 30 g/min para eliminar mejor las arrugas

Vapor continuo de hasta 30 g/min para eliminar mejor las arrugas.

Golpe de vapor de hasta 90 g para eliminar las arrugas más difíciles

Golpe de vapor de hasta 90 g para eliminar las arrugas más difíciles

El golpe de vapor de 90 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

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3.9

de 5

9

Opiniones

4
2

03/04/2014

España

España

Un producto eficaz

Tiene un facil uso, calienta rapidamente y las arrugas de las prendas desaparecen, espero que tenga una vida util y duradera. Eso si, me he leido las instrucciones y el manual pero no averiguo la manera de eliminar la cal cuando deba, si pueden me explican donde esta. Muy buen producto, estoy satisfecha.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2910/20

Sí, recomiendo este producto

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19/12/2013

España

España

resultados comparables con planchas de mucho más precio

De momento sólo la he probado dos meses, pero es suficiente para ver los resultados del planchado. Acabo de comprar dos para regalar. Me falta comprobar su comportamiento con la cal, que es el problema del agua de mi casa y para eso se necesita bastante tiempo. Seguiré las instrucciones al respecto y a ver que pasa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2910/20

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19/12/2013

España

España

es una maravilla....

la uso cada semana...y tengo mucha ropa para planchar....es buenissima,me encanta,plancha como un centro de planchado...y si la sabes cuidar ..te dura toda la vida.Ya la he regalado a una amiga por su cumple y esta mas q encantada con la plancha.....

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2910/20

Sí, recomiendo este producto

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