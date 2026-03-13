ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

PowerLife Plancha de vapor

Descontinuado

Asistencia técnica

PowerLifePlancha de vapor

GC2910/02

PowerLife Plancha de vapor

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2910/02 - English (US)

  • PDF archivo, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te falle. Esta práctica plancha de vapor Philips te ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.

  • PDF archivo
  • 27 June 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.