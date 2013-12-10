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Descontinuado

PowerLifePlancha de vapor

GC2930/30

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Máximo rendimiento, día tras día

Para obtener resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que nunca le falle. Con la nueva base SteamGlide, con una salida abundante de vapor continuo, y pastillas antisarro, esta práctica plancha le ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad.

Ver todos los beneficios

Con suela SteamGlide

Máximo rendimiento, día tras día

  • Vapor de 35 g/min; golpe de 120 g

  • Suela SteamGlide

  • Antisarro

  • 2.300 watts

Vapor potente para un planchado rápido

Vapor potente para un planchado rápido

Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la eliminación correcta de las arrugas.

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de 120 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de 120 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

El golpe de vapor de 120 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

10/12/2013

España

España

Funciona perfectamente

La verdad es que funciona muy bien, llevo mucho tiempo usándola y ni siquiera la superficie está gastada. Todo de una pasada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/35 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/35 Plancha de vapor

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