Descontinuado
Máximo rendimiento, día tras día
Para obtener resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que nunca le falle. Con la nueva base SteamGlide, con una salida abundante de vapor continuo, y pastillas antisarro, esta práctica plancha le ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad.
Vapor de 35 g/min; golpe de 120 g
Suela SteamGlide
Antisarro
2.300 watts
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la eliminación correcta de las arrugas.
La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El golpe de vapor de 120 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
Premios
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
asdrians
10/12/2013
España
Funciona perfectamente
La verdad es que funciona muy bien, llevo mucho tiempo usándola y ni siquiera la superficie está gastada. Todo de una pasada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/35 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/35 Plancha de vapor