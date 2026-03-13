Descontinuado
Asistencia técnica
GC2930/30
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Tipo de agua para la plancha de vapor o vaporizador
¿Por qué hay marcas de agua en la plancha de vapor Philips?
¿Cuándo debo vaciar el depósito de la plancha de vapor?
¿Por qué sale agua limpia durante la descalcificación?
¿Por qué debería guardar la plancha de vapor en vertical?
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
¿Cómo descalcifico la plancha de vapor o el vaporizador de prendas Philips?
¿Cómo se pueden evitar los brillos en las prendas durante el planchado?
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
El tejido se adhiere a la suela de la plancha de vapor Philips
La plancha de vapor Philips no produce vapor
La plancha tiene fugas de agua marrón o partículas
La suela de la plancha de vapor Philips se calienta demasiado
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
Mi plancha de vapor Philips hace ruido
La plancha de vapor Philips gotea desde la abertura de llenado
Mi plancha de vapor Philips no elimina las arrugas
Mi plancha de vapor Philips no se desliza suavemente
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
Mi plancha de vapor Philips echa humo al calentarse
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
La plancha de vapor Philips no produce vapor