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Descontinuado

PowerLifePlancha de vapor

GC2994/20

4.9
| (32) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

1 premio

Diseñada para funcionar todos los días
Para obtener excelentes resultados todos los días, necesita una plancha que nunca lo decepcione. Con la suela SteamGlide antirrayones, la salida de vapor altamente constante y la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad le ofrece un rendimiento duradero.
Ver todos los beneficios

Vida útil 4 veces mayor con la suela SteamGlide*

Diseñada para funcionar todos los días

  • 2400 W

  • 40 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 150 g

  • Suela SteamGlide

2400 W para un calentamiento rápido

2400 W para un calentamiento rápido

Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.

Salida de vapor de hasta 40 g/min para un rendimiento sólido y constante

Salida de vapor de hasta 40 g/min para un rendimiento sólido y constante

Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.

Salida de vapor de hasta 150 g para eliminar con facilidad las arrugas rebeldes

Salida de vapor de hasta 150 g para eliminar con facilidad las arrugas rebeldes

Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.9

de 5

32

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2
1

16/06/2020

Chile

Chile

Excelente plancha.

Creo que esta ha sido la mejor compra que he realizado durante la cuarentena. Soy una persona a quien le gusta planchar y tener todo meticulosamente ordenado y limpio. La he usado en varias telas y hasta ahora no ha quemado nada. Con la opción de extra vapor es muy fácil planchar sábanas 100% algodón y lino. Recomiendo totalmente este producto para quieres les guste tener toda la ropa sin arrugas de manera fácil y práctica. Por otro lado, la entrega de demoró más de lo estipulado lo cual es completamente entendible. Pero tuve que llamar al Servicio al Consumidor para saber que pasaba con mi compra. Eso fue un poco decepcionante.

Ventajas

Práctica

Contras

El tamaño (para gente de tercera edad)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor

08/04/2021

Argentina

Argentina

Excelente producto

Por la calidad, y presentación del producto...... .

Ventajas

La calidad del producto

Contras

La tapa de recarga del agua... MUY fácil de romperse

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor

28/09/2020

Argentina

Argentina

Espectacular

Muy buen producto. Precio y calidad,esta perfecto.

Ventajas

Deja la ropa impecable

Contras

La factura que me va a llegar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor

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  1. Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips