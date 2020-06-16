Descontinuado
2400 W
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 150 g
Suela SteamGlide
Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.
Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.
Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.
Premios
4.9
de 5
32
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
16/06/2020
Chile
Excelente plancha.
Creo que esta ha sido la mejor compra que he realizado durante la cuarentena. Soy una persona a quien le gusta planchar y tener todo meticulosamente ordenado y limpio. La he usado en varias telas y hasta ahora no ha quemado nada. Con la opción de extra vapor es muy fácil planchar sábanas 100% algodón y lino. Recomiendo totalmente este producto para quieres les guste tener toda la ropa sin arrugas de manera fácil y práctica. Por otro lado, la entrega de demoró más de lo estipulado lo cual es completamente entendible. Pero tuve que llamar al Servicio al Consumidor para saber que pasaba con mi compra. Eso fue un poco decepcionante.
Ventajas
Práctica
Contras
El tamaño (para gente de tercera edad)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
CORTITO
08/04/2021
Argentina
Excelente producto
Por la calidad, y presentación del producto...... .
Ventajas
La calidad del producto
Contras
La tapa de recarga del agua... MUY fácil de romperse
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
Martin022
28/09/2020
Argentina
Espectacular
Muy buen producto. Precio y calidad,esta perfecto.
Ventajas
Deja la ropa impecable
Contras
La factura que me va a llegar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2994/20 Plancha de vapor
Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips