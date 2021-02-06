Descontinuado
1200 W, hasta 22 g/min
Vapor horizontal y vertical
Depósito de agua extraíble de 70 ml
Vaporice verticalmente para eliminar las arrugas rápidamente y para refrescar prendas colgadas sin una tabla de planchar. Vaporice horizontalmente para obtener resultados perfectos en áreas difíciles de planchar, como puños y cuellos. En cualquier posición, el vapor continuo potente proporciona excelentes resultados.
Gracias a la tecnología SmartFlow, la placa de vapor se calienta hasta una temperatura óptima, es segura para todos los tejidos y evita las manchas húmedas. La placa de vapor caliente ayuda a presionar la tela mientras se vaporiza horizontalmente y proporciona resultados de vaporización aún mejores*.
Una bomba eléctrica proporciona automáticamente vapor continuo para una eliminación fácil y rápida de las arrugas.
Premios
4.7
de 5
60
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Carpincho123
06/02/2021
Argentina
Comprador verificado
Excelente Producto
Es muy práctica y con resultados visibles sin esfuerzos
Ventajas
Practicidad y resultados visibles
Contras
Poca capacidad del tanque de agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil
Sole Rob
12/08/2020
Argentina
es justo lo que necesitaba
es muy práctico y útil, recomiendo este producto a mis allegados siempre
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil
SilRos
11/08/2020
Argentina
Muy práctica
Es excelente para planchar prendas livianas y repasar sin trabajo camisas
Ventajas
Practicidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Steam&Go GC360/30 Vaporizador de prendas portátil
En comparación con Philips Steam&Go GC310 y GC320; sin placa con calor SmartFlow.
Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 con un período de aplicación de vapor de 1 minutos.